عشرات المتظاهرين ينظمون مسيرة نحو مبنى محافظة ذي قار

وقال مراسل الخليج 365 في ذي قار، إن العشرات من المتظاهرين نظموا، صباح اليوم، مسيرة انطلقت من ساحة الحبوبي، واتجهت نحو مبنى محافظة المحافظة.

وأضاف، أن المتظاهرين حملوا لافتات تطالب بإقالة المحافظ، وتحسين الخدمات في المحافظة.