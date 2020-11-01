عشرات المتظاهرين ينظمون مسيرة نحو مبنى محافظة ذي قار

نظم عشرات المتظاهرين، صباح السبت، مسيرة احتجاجية نحو مبنى محافظة ذي قار وسط الناصرية، حيث يعتزمون الاحتشاد أمام المبنى.
وقال مراسل الخليج 365 في ذي قار، إن العشرات من المتظاهرين نظموا، صباح اليوم، مسيرة انطلقت من ساحة الحبوبي، واتجهت نحو مبنى محافظة المحافظة.
وأضاف، أن المتظاهرين حملوا لافتات تطالب بإقالة المحافظ، وتحسين الخدمات في المحافظة.
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