انطلاق الصفحة الرابعة من المرحلة الثانية لعمليات 'الوعد الصادق' في البصرة

انطلقت في محافظة البصرة، الصفحة الرابعة من المرحلة الثانية لعمليات "الوعد الصادق". ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قائد حدود المنطقة الرابعة العميد خلف البدران قوله، إن "عمليات الوعد الصادق بمرحلتها الثانية انطلقت صباح اليوم للبحث عن المطلوبين والسلاح المنفلت في أقضية وأطراف المدينة في محافظة البصرة".



وأضاف أن "القوات الأمنية القت القبض على 11 مطلوباً ومصادرة أسلحة مختلفة في الزبير وابي الخصيب".

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