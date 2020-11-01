اكتشاف 61 حالة إصابة بكورونا بدون أعراض في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الأحد اكتشاف 61 إصابة جديدة بكوفيد-19 بدون أعراض في تفشي بمنطقة شينجيانج النائية.

وحتى الآن، تم تحديد 54 شخصا يعانون من أعراض و 219 شخصا آخر ثبت إصابتهم لكن بدون ظهور أي أعراض.

وتشمل أحدث الحالات التي لم تظهر عليها أعراض 15 حالة في بلدة أكتو، بالقرب من مقاطعة شوفو، حيث تم اكتشاف جميع الحالات السابقة.

ويبدو أن تفشي المرض خارج مدينة كاشجر مرتبط بمصنع ملابس في شوفو يعمل فيه 252 شخصا والذي تم إغلاقه.