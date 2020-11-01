اليمن..التحالف يستهدف مواقع لميليشيا الحوثي في الجوف

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 07:13 صباحاً - منذ 12 دقيقة

استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية غرب جبال السعراء بمحافظة الجوف.

قالت مصادر ميدانية إن الغارات أسفرت عن تدمير 3 عربات عسكرية تابعة للميليشيا، ومقتل من كانوا على متنها في غرب جبال السعراء.

وفي سياق متصل، تواصلت المعارك في جبهات القتال بين قوات الجيش الوطني من جهة، وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.

وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش باتت “تطوّق” مدينة الحزم عاصمة محافظةالجوف.

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي شرعت في سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من محافظة الجوف باتجاه مديرية أرحب بمحافظة صنعاء بالتزامن مع تقدم الجيش والمقاومة الشعبية.

وفي محافظة مأرب قالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية مسنودة بمقاتلين من القبائل تصدت لمحاولة تقدم حوثية صوب منطقة الجدعان شمال المحافظة، وفي منطقة المهدرة غرب مأرب، ونجد العتق بحبهة نهم شرق صنعاء.

وأكدت المصادر أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات بالإضافة إلى أسر 4 عناصر حوثية.

وتحدثت مصادر عسكرية ميدانية عن وصول تعزيزات للحوثيين إلى الجبهة الغربية لمحافظة مأرب في محاولة لتغيير استراتيجيتها الهجومية، عبر التركيز على السعي لإحداث إختراق عسكري في الجبهة الغربية بعد أن تم كسرها وافشال هجماتها بالجبهة الجنوبية بمديرية رحبة وجبل مراد التي تحولت الى بؤرة استنزاف لمقاتليها.