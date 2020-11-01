شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يوجه بدراسة آثار تقنيات الطاقة على الوظائف الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، بدعم التكسير الهيدروليكي وتقنيات الطاقة الأخرى لحماية الوظائف والفرص الاقتصادية والأمن الوطني الأمريكي.

وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض، أن توجيه الرئيس ترامب جاء بسبب الدعوات العامة لحظر هذه التقنيات أو تقييدها، مشيراً إلى أن الرئيس وجه إدارته لتقييم الآثار المحتملة لمثل هذا الحظر أو القيود على المواطنين الأمريكيين.

وأفاد البيان أن الإدارة ستقوم بتقييم العواقب المحتملة لحظر التكسير الهيدروليكي - مثل فقدان الوظائف - على الأمريكيين الذين يستفيدون بشكل مباشر أو غير مباشر من صناعة الطاقة والصناعات الأخرى، بما في ذلك التعدين من أجل الرمال والمعادن الأخرى.