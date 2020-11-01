سياسي ألماني: أردوغان يروّج للإرهاب وتجب معاقبته

اتهم خبير الشؤون الخارجية في حزب الخضر الألماني المعارض، جيم أوزدمير، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالترويج للإرهاب في أوروبا.

وقال أوزدمير، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية، إنه يتعين "اتخاذ إجراءات ضد كل هؤلاء المحرضين الذين يواصلون تأجيج الإسلاموية لأغراضهم الخاصة بدافع حسابات رخيصة".

وأضاف عقب هجوم الطعن المشتبه في دوافعه المتطرفة بمدينة نيس جنوب فرنسا: "أردوغان يصب الزيت باستمرار على النار، وبالتالي يساهم في العنف والإرهاب".

وتابع: "في ألمانيا نحتاج إلى تعامل مختلف مع المنظمات الإسلامية. على هذه المنظمات أن تنشأ بالكامل وفقا لدستورنا وأن تصبح مستقلة عن حكومات أجنبية".

وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم في فرنسا أمس الخميس، وأصيب عدد آخر في الهجوم واُعتقل الجاني المشتبه به.

وأعلنت فرنسا أعلى مستوى تحذير من الإرهاب، وتحدث الرئيس إيمانويل ماكرون عن "هجوم إرهابي إسلاموي".

ودعا أردوغان إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، مستندا إلى ذات الخطاب المزدحم بمزايدات إعلامية ظاهرها "نصرة الدين" وباطنها مآرب سياسية تنحصر في الضغط على باريس الرافضة للانتهاكات التركية الصارخة في البحر المتوسط.