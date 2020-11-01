عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استطلاع يكشف.. مكاسب لترامب رغم تقدم بايدن

الأحد 1 نوفمبر 2020

الخليج 365

أظهرت استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة، السبت، تحقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكاسب سريعة رغم تقدم منافسه جو بايدن.



ورغم عدم وجود سوى ثلاثة أيام على انتهاء مارثون الانتخابات الأمريكية، حيث أدلى أكثر من نصف الأمريكيين - مقارنة بمن صوتوا في انتخابات عام 2016- بأصواتهم بالفعل، تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على المستوى الوطني على الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" أن الموعد النهائي للتصويت المبكر انتهى يوم أمس الجمعة في عدة ولايات حيث يحتدم السباق، بما في ذلك أريزونا وجورجيا ونيفادا وتكساس، وسينتهي اليوم السبت في ولايات فلوريدا وكارولينا الشمالية.

ورغم ما يظهره الاقتراع المبكر من تفوق المرشح الديمقراطي في العديد من الولايات، إلا أن الجمهوريين حققوا زخما كبيرا ومكاسب سريعة في فلوريدا وغيرها من الولايات التي شهدت تصويتا مبكرًا.

فمع اقتراب السباق على الصعيد الوطني، كشفت حساب متوسط استطلاعات الرأي الذي أجرته صحيفة يو إس إيه توداي، والتي تستند إلى بيانات مؤسسة فايف ثيرتي إيت وريال كلير بوليتكس تقدم بايدن على ترامب بنحو 8.3 نقطة مئوية على الصعيد الوطني.

وهو أعلى بنحو نقطة كاملة تقريبًا مما كان عليه بايدن في نهاية سبتمبر/ أيلول، ولكنه أقل بنقطتين من حافة 10.1 نقطة التي احتفظ بها في منتصف أكتوبر/ تشرين أول.

وتحولت استطلاعات الرأي أيضًا لصالح ترامب قبل فوزه المفاجئ على هيلاري كلينتون في عام 2016، لكن هذا الاتجاه كان أكثر وضوحًا وتصدرها لم يكن كبيرًا مثل بايدن في الانتخابات.

فقبل أربعة أيام من يوم الانتخابات في ذلك العام، كان متوسط تقدم كلينتون حوالي 2.1 نقطة مئوية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال حافظت نتائج استطلاعات الرأي الحالية على معدلاتها، وبافتراض فوز بايدن بالولايات غير المتأرجحة كما حدث في عام 2016، فإن بايدن سيفوز بشكل حاسم في المجمع الانتخابي، حتى وإن خسر أوهايو المتعادلة.

لكن متوسط استطلاعات الرأي يميل لصالح بايدن بأكثر من 5 نقاط في أربع فقط من اثنتي عشرة ولاية متأرجحة، وسيعتمد السباق على ما يحدث في السباقات التي يكون فيها هامش بايدن ضعيفًا بما يكفي لترك المرشحين في حالة عجز شبه تام.

استطلاعات الرأي الأسبوع الماضي تظهر تقدم ترامب في تسع ولايات متأرجحة لكن بايدن لا يزال متصدرا في 10 منها.

وبحسب تقرير يو إس إيه توداي حصل بايدن على 51.7% من آراء الناخبين فيما حصل ترامب على 43.3% وهو ما يعني تقدم ترامب بـ8.3%.