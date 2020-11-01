بالأسماء.. ننشر التشكيل الكامل لمجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، الأحد، برئاسة فكري عبدالسلام نقيب الصحفيين، تشكيل هيئة المكتب واللجان بعد إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأربعاء الماضي.

وأسند المجلس منصب السكرتير العام لفرع نقابة الصحفيين بالإسكندرية إلى السيد سعيد، فيما تولي هاني العوضي مسؤولية أمانة الصندوق.

وقرر المجلس إسناد منصب وكيل النقابة الفرعية لكل من عمرو حافظ ورامي ياسين، كما أسفر تشكيل هيئة المكتب عن تولي بسمة الشحات منصب المراقب العام على الأنشطة بالنقابة، إلى جانب اختيار هدى الساعاتي مقررا للجنة الثقافية.

وجرت انتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية، الأربعاء الماضي، للمنافسة مقعد رئيس النقابة الفرعية و3 مقاعد لأعضاء المجلس، بلغ خلالها عدد من أدلوا بأصواتهم 140 صحفيا من إجمالي عدد الجمعية العمومية البالغ 181 صوتا.