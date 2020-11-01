كورونا عربياً: انخفاض لافت في منحنى الإصابات.. ودولة تقترب من 11 ألف حالة وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

بعد يوم من تسجيل حصيلة قياسية جاوزت 20 ألف إصابة، شهد منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجد في الدول العربية، انخفاضاً لافتاً ليوم أمس السبت، بعد إصابة 16 ألفاً و592 إصابة جديدة، وصل معها الإجمالي إلى مليونين و171 ألفاً و33 إصابة مؤكدة، حسب مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

في حين شهد منحنى الوفيات انخفاضاً محدوداً، حيث حصد الوباء أرواح 314 شخصاً جديداً، بفارق 18 حالة عن يوم أمس الأول، ليبلغ بذلك إجمالي الضحايا عربياً إلى 37 ألفاً و526 حالة وفاة.

وصعدت الإمارات إلى المرتبة الرابعة في قائمة الدول العربية الأعلى في إصابات "كوفيد-19"، بعد تسجيل ألف و121 إصابة جديدة، وصل معها الإجمالي إلى 132 ألفاً و629 إصابة مؤكدة، متجاوزة بذلك قطر التي وصل عدد حالاتها إلى 132 ألفاً و556 إصابة مؤكدة، علماً بأن العراق على رأس القائمة عربياً في عدد الإصابات، تليها السعودية ثم المغرب، بينما تحل مصر في المرتبة الثامنة، كما يوضح الشكل البياني الآتي:

وشهد منحنى الإصابات في العراق انخفاضاً كبيراً، بعد تسجيل ألف و997 إصابة جديدة، ليوم أمس، وهي أقل حصيلة تسجل منذ السابع من يوليو الماضي، علماً بأن العراق تتصدر الدول العربية بعدد إصابات بلغ 472 ألفاً و630 حالة.

وبات منحنى وفيات العراق على أعتاب تسجيل 11 ألف حالة وفاة، حيث وصل الإجمالي إلى 10 آلاف و910 حالة وفاة، وهي بذلك تحتل المرتبة الأولى عربياً من ناحية عدد الوفيات، تليها مصر التي وصل إجمالي ضحاياها جراء الوباء إلى 6 آلاف و266 حالة وفاة.

ولم تُعلن وزارات الصحة في 3 دول هي: عمان والسودان والصومال عن حالات جديدة ليوم أمس، 31 أكتوبر المنصرم.