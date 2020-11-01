شكرا لقرائتكم خبر عن التوغو تسجل 74 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت التوغو خلال الـ 48 ساعة الماضية 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة. وأوضحت وزارة الصحة التوغولية أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 2312 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 55 حالة.

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