عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زلزال تركيا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 35 قتيلا

الأحد 1 نوفمبر 2020

الخليج 365

أعلنت السلطات التركية، السبت، ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير، غربي البلاد، إلى 35 شخصا.



وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في تصريحات صحفية، إن عدد المصابين الذين خضعوا لعمليات جراحية بلغ 15، وحالتهم الصحية ليست حرجة.

وأوضح الوزير التركي أن عدد الخاضعين للعلاج حاليا في المستشفيات يبلغ 243 مصابا، وأن إجمالي الذين وصلوا المستشفيات للعلاج بلغ 823، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أن عدد الخاضعين للعلاج في أقسام العناية المركزة بلغ 8 مصابين، بينهم 3 في حالة حرجة.

وانتشل رجال الإنقاذ على الأقل 100 شخص أحياء من تحت الأنقاض، السبت، بعد يوم من وقوع زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر.

وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" إلى وقوع 521 هزة ارتدادية عقب الزلزال في مدينة إزمير الساحلية.

وأضافت "آفاد" أن أكبرها كان هزة ارتدادية بقوة 5 درجات وقعت، صباح السبت، في منطقة سفيريحصار، فيما تسببت موجات مد مرتفعة صغيرة النطاق في فيضان الشوارع.

ووقع الزلزال، الجمعة، على عمق 16.5 كيلومتر في سفيريحصار، مما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه البحر.

وتقع إزمير على خط صدع زلزالي نشط، وكان الصدع الزلزالي الرئيسي في شمال الأناضول تسبب في زلزال مميت بالقرب من اسطنبول في عام 1999، مما أسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.