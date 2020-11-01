"نزاهة" تكشف تفاصيل تلقي ضابط سعودي رشاوى 400 مليون ريال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نزاهة تكشف تفاصيل تلقي ضابط سعوديرشاوى 400 مليون ريال

الأحد 1 نوفمبر 2020

الخليج 365

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، عن جزء من تفاصيل عملية القبض على ضابط سعودي رفيع المستوى، تورط بالحصول على مبلغ 400 مليون ريال (أكثر من 106 مليون دولار) على شكل رشاوى في واحدة من أكبر قضايا الفساد في البلاد.



وكانت ”نزاهة“ قد كشفت مساء الجمعة، عن مباشرة أكثر من مئة قضية فساد في الفترة الماضية، وبينها إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة، لتورط الأول خلال فترة عمله بالحصول على مبالغ مالية بلغت 400 مليون ريال تقريبًا.

وتقول الهيئة إن تلك الأموال كانت مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة وشركات أخرى واستخدام الضابط لحساباته البنكية خارج المملكة لاستلامها وتحويلها إلى داخل المملكة وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها الشرائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم ”نزاهة“ أحمد الحسن، الضابط السعودي استغل رتبته ومنصبه والصلاحيات الممنوحة له في إجراءات طرح المشاريع في الوزارة التي يعمل فيها، ومن ثم ترسية تلك المشاريع.

وأضاف الحسن في تصريحات تلفزيونية بثتها قناة ”خليجية“، أن الضابط استغل أيضاً غياب رقابة الجهة التي تتبع لها المشاريع على تنفيذ مشاريعها، ما مكنه من الاعتداء على المال العام وتقويض جهود الدولة في التنمية على حد قوله.

وتم الكشف عن قضية الضابط، ضمن قضايا أخرى، كان لافتاً بينها تورط موظف في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ذاتها، في إحدى قضايا الفساد، بجانب تورط قاضٍ وعضو مجلس شورى سابق، وضباط رفيعي المستوى، ومسؤولين حكوميين بارزين، وموظفين في النيابة العامة بقضايا فساد أخرى.