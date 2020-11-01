شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساهم المحليات فى حل أزمة الزيادة السكانية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت استراتيجية السكان 2030 عدد من الآليات التي تم وضعها والتي تهدف للتعامل مع هذه القضية التي تشكل خطورة على المجتمع لا تقل عن خطورة الإرهاب، وضرورة تضافر الجهود لحل هذه الأزمة والاستفادة من الطاقة البشرية في الإنتاج، وفيما يلى نستعرض دور المجالس المحلية المنتخبة في دعم الخطط الاجتماعية في المحافظات للتصدى لهذه القضية.

ووفقا لاستراتيجية السكان 2030 التي وضعتها الحكومية، يتم تفعيل الدور المهم للمجالس المحلية المنتخبة، ودعمها ومساعدتها بوضع الخطط الاجتماعية والديموغرافية على المستوى المركزي، وذلك بما يتفق مع التفاوتات في مستويات التنمية في المحافظة، والموارد المتوافرة ومعدلات الزيادة، وذلك من خلال:

- إدماج برامج تنظيم الأسرة ضمن خطط التنمية على المستوى المحلي.

- دعم دور المجالس الإقليمية للسكان.

- تفعيل دور قادة الرأي وكبار الشخصيات المؤثرة في القرى لدعم برامج تنظيم الأسرة.

- توزيع وسائل تنظيم الأسرة في جميع المراكز الصحية والوحدات بالمناطق الريفية.

- تصميم برامج التنظيم الأسرة تركز على السيدات في فئة عمرية معينة.

- دعم البرامج ذات الصلة ببرامج تنظيم الأسرة، مثل:

- برامج التمكين الاقتصادي للأسرة.

- برامج التحويلات النقدية المشروطة.

- مراجعة التشريعات الحاكمة للنظام الصحي، وتعديلها بما يتلاءم مع سياسة الإصلاح الصحي الشامل، وفي إطار التزامات مصر الدولية.

- تكوين مجموعة عمل من الخبراء لمراجعة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية الخاصة بالصحة الإنجابية.