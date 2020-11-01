وفاة المدير الإداري لفريق سمنود الرياضي متأثرًا بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

توفي المدير الإداري لفريق كرة القدم بنادي سمنود الرياضي والحكم الدولي السابق عبد الله الأشرم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إصابته وحجزه داخل مستشفى صدر المحلة، وإيداعه غرفة العناية المركزة منذ ما يقرب من ٢٠ يومًا.

ويُعد الأشرم أحد أقدم إداريين المحافظة؛ حيث عمل إداريًا لنادي سمنود لعدة مراسم وكذلك لمركز شباب سمنود ومركز شباب منية سمنود، وذلك بعدما اعتزل التحكيم منذ ما يقرب من ١٨ عامًا.

وتم تشييع الجنازة مساء أمس السبت، بمسقط رأسه بمدينة سمنود اليوم السبت، وسط إجراءات إحترازية ووقائية مشددة، وحضور عدد كبير من الرياضيين بمحافظة الغربية والدقهلية ولاعبي أندية محافظة الغربية والدقهلية وعدد كبير من الناشئين.