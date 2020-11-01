وفاة مصابين بفيروس كورونا في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، السبت، وفاة مصابين أثنين بفيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء تلقيهما العلاج بقسم العناية المركزة بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم.
وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المتوفيين ضحيتي كورونا هما: "ع.ع.س"، 44 عاما، ويقيم بمركز الحامول، و"أ.أ.أ"، 79 عامًا، ويقيم بمركز دسوق، وكانا يتلقيان العلاج بقسم العناية المركزة بالمستشفى.
وقال المصدر إنه جرى تغسيلهما طبقًا للاشتراطات الطبية المتبعة لمصابي فيروس كورونا المستجد، ونقلهما عن طريق سيارتي إسعاف مخصصة لذلك الغرض، تمهيدًا لدفنهما بالطرق المتبعة، وفق بروتوكول وزارة الصحة، الخاص بضحايا فيروس كورونا.
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