شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شبح كورونا .. بريطانيا تعلن إغلاق عام لمدة أربعة أسابيع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- كورونا نشر قبل 2 ساعتين - 1:17 صباحًا, 1 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض أعلنت بريطانيا اليوم فرض إغلاق عام في البلاد لمدة أربعة أسابيع ابتداءً من الخميس القادم وحتى 2 ديسمبر المقبل للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في مؤتمر صحفي متلفز: “بدون الإجراءات والتدابير الجديدة، يمكننا أن نرى عدد الوفيات في هذا البلد يصل إلى عدة آلاف في اليوم”، آملاً في التوصل إلى لقاح العام المقبل.

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