شكرا لقرائتكم خبر عن 407 وفيات و19 ألف إصابة جديدة بكورونا في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية في بيان أمس السبت، أنها سجلت 407 وفيات و18947 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

ويبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن أكثر من 5.5 مليون إصابة ونحو 160 ألف وفاة.