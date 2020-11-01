شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. 170 إصابة جديدة و 8 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس، تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 8 حالات جديدة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة بخروج 99 متعاف من الفيروس من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99452 حالات حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد 107555 حالة و 6266 حالة وفاة.