شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية توقف مشتبها ثالثا في هجوم نيس والان نبدء بالتفاصيل

أوقفت الشرطة الفرنسية الجمعة مشتبها به ثالثا على خلفية هجوم نيس، حسبما ذكرت قناة «فرانس 24» أمس السبت نقلا عن مصدر قضائي.

وأضاف المصدر إنه تم وضع المشتبه به الثالث في الحبس على ذمة التحقيق.

وتابع إن المحققين يحاولون «توضيح دوره في كل ما حصل».

وكان قد تم القبض على شخصين مشتبه بهما على خلفية الهجوم بسكين الأسبوع الماضي في كنيسة بمدينة نيس وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

ووصف مجلس الدفاع الوطني الفرنسي ما حدث بأنه «هجوم إرهابي إسلامي».

وقال المحققون إن تونسيا كان دخل إلى فرنسا بشكل غير قانوني الخميس، قتل ثلاثة أشخاص في نيس بسكين. وتم العثور على ضحيتين في كنيسة نوتردام بوسط المدينة. وأصيب منفذ الهجوم بجروح خطيرة على يد الشرطة وتم نقله إلى المستشفى.

وكان منفذ الهجوم دخل فرنسا من إيطاليا قبل وقت قصير من ارتكاب الجريمة. وأعلنت فرنسا أعلى مستوى تحذير من الإرهاب في أعقاب الهجوم.

وجاء الهجوم بعد أسبوعين من قيام إسلامي متطرف مشتبه به بقطع رأس مدرس بإحدى ضواحي باريس.