شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» تتفاقم في إيران والوفيات تتضاعف بالعاصمة طهران والان نبدء بالتفاصيل

فيما يتهم الإيرانيون سلطة الملالي بالعجر عن مكافحة وباء كورونا، لا تزال هذه السلطة الحاكمة تكذب حول مدى تفاقم أزمة الفيروس وتزداد حالات الوفاة بشكل متسارع، وأمس، اعترف عضو مجلس بلدية طهران، حسن خليل آبادي، بارتفاع أعداد ضحايا كورونا في العاصمة طهران بنسبة 100 %، خلال الموجة الجديدة التي تشهدها البلاد من جائحة كورونا.

وبحسب موقع إيران إنترناشيونال، فقد كشف خليل آبادي عن خطة لإنشاء 3 مواقع جديدة لحفر المقابر من أجل استيعاب المتوفين الجدد بسبب الوباء.

فيما قال علي رضا ناجي، رئيس قسم مركز الوبائيات في مستشفى مسيح دانشوري، لصحيفة «فرهيختكان»: «من المحتمل أن تصل حالات الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 900 حالة في اليوم الواحد، وربما أكثر، خلال الأيام القادمة».

وأشار رضا ناجي إلى التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة والوفيات بكورونا، وقال إنه خلال أزمة كورونا كان نصف الوفيات يعود للعاصمة طهران، مضيفًا: «إذا لم نسيطر على العاصمة طهران فكأننا لم نفعل شيئًا في إيران».

وطالب مسؤولون وأعضاء مجلس بلدية طهران، في الأيام الأخيرة، بعطلة لمدة أسبوعين في طهران، للحد من انتشار الفيروس، لكن لجنة مكافحة كورونا لم توافق على هذا الطلب.

من جهتها، أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مساء الجمعة، أن عدد ضحايا كورونا في إيران تجاوز 137.200. بينما أفاد سيف الله أبو ترابي، المتحدث باسم منظمة الأحوال المدنية الإيرانية بوفاة 241.598 شخصًا في البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وهو ما يعني «زيادة بمقدار 90 ألف شخص عن الفترة نفسها من عام 2019». ولم يقدم سيف الله أبو ترابي تقريرًا منفصلًا عن أسباب الوفاة، غير أن موقع «همشهري أونلاين» أجرى دراسة حول معدلات الوفاة في إيران خلال نفس الفترة من عام 2019، وكتب أنه في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، مات نحو 150 ألف شخص.

ووفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإيرانية، فإن عدد ضحايا كورونا في إيران، يزيد قليلًا على 34 ألف وفاة، لكن الفارق المقدّر بـ90 ألفًا بين الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام والعام الماضي، يشير إلى أنه وفقًا لإحصاءات الحكومة، فإن العدد الفعلي لضحايا كورونا أعلى بكثير من الإحصاءات الرسمية.

وفي وقت سابق، قال عضو المجلس الأعلى لمنظمة النظام الطبي، حسين قشلاقي، إن عدد ضحايا كورونا، حسب التقارير الميدانية من الكوادر الطبية، يزيد بـ3 إلى 4 مرات عن الرقم الرسمي المعلن من قبل وزارة الصحة.

ومن جانبها، لم تنفِ وزارة الصحة الإيرانية هذه التصريحات أو تؤكدها، لكن إيرج حريرجي، مساعد الوزير، اعترف في مقابلة تليفزيونية بأن العدد الفعلي لضحايا كورونا في إيران يصل إلى 2.2 ضعف الرقم الرسمي.

كما ذكر خبير صحي كان نشطًا أيضًا في مجال كورونا، أن العدد الفعلي لوفيات ومصابي كورونا في إيران كان 20 ضعف الرقم الرسمي، وهو ما نفاه مسؤولو وزارة الصحة.

ويعد الاختلاف في الإحصائيات المعلنة عن ضحايا كورونا ممارسة شائعة في إيران، فقد كانت هناك دائمًا شكوك حول دقة وشفافية إحصاءات كورونا في إيران.