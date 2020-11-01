شكرا لقرائتكم خبر عن 4 سنوات عجاف.. و«عون» و«حزب الله» يعرقلان تشكيل حكومة لبنان والان نبدء بالتفاصيل

يعتبر اللبنانيون أن السنوات الأربع التي مضت من رئاسة الرئيس ميشيل عون سنوات عجافا وهي أسوأ سنوات قضوها في ظل سلطته التي سلم فيها البلد إلى حزب الله وإيران، ويؤكد اللبنانيون من خلال مظاهراتهم واحتجاجاتهم أن هذه السنوات هي الأسوأ في تاريخه رغم كل ما مر به من حروب وكوارث.

الثلث المعطل

فراغ حكومي وأزمات مالية، نقدية، اقتصادية، صحية، غذائية، والأسوأ من كل ذلك أن لا أحد من الطبقة الحاكمة يأبه في إيجاد حلول جذرية لوضع حد لتدهور الأوضاع اللبنانية، فـ «حزب الله» متمسك بإملاء شروطه على الرئيس المكلف سعد الحريري ويعاونه في ذلك «التيار الوطني الحر» الذي يساهم بوضع العصي في دواليب الحكومة العتيدة. وعلمت ”الخليج 365” أن «الإيجابية التي كانت تسود عملية التأليف فرملت بسبب بروز عقد جديدة في مسار عملية التأليف، فعون يصر على أن تتضمن الحكومة 20 وزيرا، فينال ممثلو الطائفة الدرزية المعارضون للحزب التقدمي الاشتراكي مقعدا، ويعطى مقعد آخر للطائفة الكاثوليكية، حيث فسر ذلك على أن عون يريد ضمان الثلث المعطل في حوزته».

هجوم الراعي

وفي المواقف، أشار البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي إلى «أننا أمام استحقاق تاريخي دستوري كبير الأهمية هو تأليف حكومة جديدة، يجب على الجماعة السياسية أن تعترف بفشلها في تمثيل المواطنين وكسب ثقتهم وفي إدارة البلاد فتتنحى من أجل لبنان، ولو مؤقتا، أمام فريق عمل حكومي متضامن يقود البلاد نحو طريق النهوض. وإذ ننتظر تشكيل الحكومة سريعا، فإنا نريدها مع الشعب كله حكومة اللبنانيين ولبنان، حكومة الدستور والميثاق، حكومة منكوبي انفجار مرفأ بيروت، حكومة صرخة الأمهات والآباء والبنين، حكومة القدرة على الإنقاذ. وأي حكومة أخرى هي مضيعة جديدة للوقت وللوطن كما كانت الحكومات السابقة. ولست أدري ما ستكون حظوظ بقائها ونجاحها».

ولفت الراعي إلى أن «السلطة السياسية عندنا قتلت شعبها اقتصاديا وماليا ومعيشيا وإنمائيا، وزجتهم في حالة من الضياع والغضب، واليأس والثورة، والهجرة والبقاء. لكننا ندعوهم للصمود وإنقاذ لبنان وشعبه من المتربصين به شرا».

جعجع نادم

وفي الذكرى الرابعة لانتخاب عون رئيسا، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حديث تلفزيوني، أنه «لم نكن لننتخب عون، بالتأكيد، ولكنا تصرفنا بطريقة مختلفة»، معتبرا أن «السنوات الأربع كانت سيئة»، قائلا: «نحن لا نحمل مسؤولية كل ما حصل في البلد لرئيس الجمهورية، ولكن، في الوقت عينه، لم تحصل محاولات جدية لإصلاح الوضع بل على العكس زادت الخسائر عما كانت عليه قبل العهد».

وأضاف: «لا أحسده على ما هو فيه. كان الرئيس عون يملك فرصة ذهبية ليصبح بطلا وطنيا، وحين انطلق بعهده كانت حوله قوى سياسية يقدر معها أن يسد الثغرات المتراكمة، ولكن ما حصل بعد أربع سنوات هو أن هذه الثغرات زادت عشرات المرات. حاولت شخصيا، ومرارا، أن ألفت نظره إلى الكثير من الأخطاء، كما عقدت في مكتبي عددا من الاجتماعات مع مسؤولين في «التيار» عن ملف الكهرباء، قبل أن نخرج في معارضتنا إلى العلن، من دون أن نفلح بإقناعهم بتغيير النهج».