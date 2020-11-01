شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الأمريكية.. هل تكون طائفة المورمون بيضة القبان؟ والان نبدء بالتفاصيل

عادة ما كانت تذهب جلّ أصوات المورمون للمرشحين الجمهوريين، لكن خبراء لاحظوا تغيرا في المزاج العام لدى هذه الطائفة المحافظة، ما قد يكلف دونالد ترامب بعض الولايات الرئيسية مثل أريزونا ونيفادا.

يزداد عدد المورمون المحافظين تقليدياً والملتزمين دعم قضايا الجمهوريين الذين يعبرون عن استيائهم من مواقف دونالد ترامب إلى درجة أن بعضهم باتوا يفضلون خصمه الديموقراطي جو بايدن لتمثيلهم في البيت الأبيض.

وقد يكلف هذا الميل الواضح خصوصاً في صفوف نساء هذه الجماعة الدينية المتمسكة جداً بالقيم الأخلاقية والعائلية ترامب، بعض الولايات الرئيسية مثل أريزونا ونيفادا حيث يشكل المورمون نحو 6 % من السكان على ما يحذر خبراء.

ميلاري ويت (36 عاماً) وهي أم لخمسة أطفال لم تصوت لدونالد ترامب لكنها لم تذهب إلى حد التصويت لهيلاري كلينتون التي يمقتها غالبية الناخبين الجمهوريين، إذ صوتت لمرشح ثالث مستقل.

وتقول ويت لموقع «دي دبليو» الألماني: لا يحترم النساء ولا اللاجئين ولا الأقليات.

وهذه قضايا حساسة جداً بالنسبة للمورمون وهم أقلية فرت من الاضطهاد الديني في مطلع القرن التاسع عشر.

قبل أربع سنوات صوت كثير من المورمون لصالح إيفان ماكمولين الذي ينتمي إلى طائفتهم، وقد حصل على 0.54 % من الأصوات فقط على الصعيد الوطني، لكن على 21.5 % في يوتا أي حوالي 250 ألف صوت.

ودعا ماكمولين الشهر الماضي في تغريدة «الرفاق المحافظين والجمهوريين» للتصويت لجو بايدن، وكتب «هذا لا يعني أننا نوافق على كل مواقفه، لكن يعني ذلك أننا نعطي الأولوية للدستور والحقيقة واللياقة في هذه الانتخابات».

أما ميت رومني المرجع السياسي في صفوف المورمون (الذي يحجم عن أي موقف سياسي) والذي كان المرشح الجمهوري في مواجهة باراك أوباما العام 2012، فقد أعلن الأربعاء أنه لم يصوت لدونالد ترامب من دون أن يوضح إلى من اقترع بشكل مبكر.

وقد يميل هذا المنحى الدفة لصالح بايدن خصوصاً وأن ترامب فاز في ولاية أريزونا العام 2016 بفارق 91 ألف صوت فقط، فيما يبلغ عدد المورمون في هذه الولاية الحدودية مع المكسيك أكثر من 400 ألف.

دان باركر وهو قاض متقاعد يبلغ السابعة والستين و«جمهوري حتى النخاع» أسس مع زوجته حركة «جمهوريون من أريزونا دعماً لبايدن». ويأمل المسؤول السابق في كنيسة المورمون والمقيم قرب فينيكس أن يحدث تحركه فرقاً، مشيراً إلى أن بايدن رجل متدين.

وتقول اندريا دالتون (38 عاماً): إن الكثير من المورمون كانوا يأملون أن يحدث دونالد ترامب «هزة جذرية في النظام»، وتوضح الشابة المقيمة في توسون بأريزونا «لا يزال البعض يؤيده، لكن الكثير باتوا يفكرون مثلي بأن الهزة استحالت فوضى، معربةً عن مقتها لسياسته غير الإنسانية» على صعيد الهجرة.