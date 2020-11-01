مساعدة روحاني تبرر قتل المتظاهرين وتصفهم بـ”الإرهابيين”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

دافعت مساعدة الرئيس الإيراني حسن روحاني لشؤون المرأة، معصومة ابتكار، خلال مقابلة مع موقع “جماران” الحكومي، السبت،عن قرار حاكمة بلدة قدس، غرب طهران، التي أمرت بإطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم، كما وصفت المتظاهرين الذين خرجوا خلال احتجاجات تشرين الثاني 2019 بـ” الإرهابيين”.

وقالت ابتكار إن” حاكمة بلدة قدس، كانت حازمة واتخذت القرار الصائب”. وأضافت: لقد زرت هذه السيدة ورأيتها من قبل.. إنها امرأة ذات شخصية قوية جدا، وفي تلك الاحتجاجات كان هناك بعض المتظاهرين وعدد من الإرهابيين المسلحين الذين هاجموا مبنى البلدة”.

وأشارت إلى أن الإرهابيين أرادوا احتلال مكتب حاكمة البلدة الذي يعتبر مركز الدفاع المدني، وهي مسؤولة عن حفظ أمن ملايين المواطنين.. فهل كان من المفترض أن تسمح بأن تقع الأسلحة في أيديهم؟”.

وكانت حاكمة ليلى واثقي حاكمة بلدة قدس (المعروفة سابقا باسم قلعة حسن خان)، الواقعة غرب محافظة طهران، اعترفت صراحة سابقا بأنها أمرت شخصياً قوات الأمن والشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران، مؤكدة أن الحرس الثوري كان نشطاً بقمع المتظاهرين.

كما وصفت “مهاجمي المبنى باللصوص”، معترفة بأنها أمرت بإطلاق الرصاص عليهم. وقالت: أصدرت أوامري للشرطة وقلت لهم أطلقوا النار على كل من يدخل مبنى المقاطعة”، وذلك بحسب موقع “العربية”.