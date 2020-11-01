إنفجار وسط بغداد… والكشف عن “المستهدف”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2020 11:41 مساءً عناصر من الجيش العراقي - أرشيفية أعلنت خلية الإعلامي الأمني العراقية، السبت، إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد. وأضافت الخلية، في بيان، إن الانفجار الذي وقع في تقاطع الشروق في الكرادة أدى إلى “حصول أضرار مادية في مكتب الخطوط الجوية الإماراتية الذي يقع قرب التقاطع”، في حين أفاد مصدر أمني لـ”قناة الحرة” بأن الانفجار “استهدف أحد المحال التجارية الخاصة ببيع المشروبات الكحولية في شارع سلمان فايق” في تقاطع الشروق ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة. ونشرت وكالة روداو مقطع فيديو يفترض أنه للمنطقة حيث وقع الانفجار.

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