الفلبين تتأهب لاستقبال الإعصار الأشد في العالم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

تتأهب الفلبين لاستقبال اعصار “غوني”، الأشد في العالم، حيث أعلن مسؤولون ان آلاف السكان غادروا منازلهم بشرق الفلبين يوم السبت، في الوقت الذي جرى فيه تعليق السفر بحرا.

وحافظ الإعصار “غوني” على قوته وهو يتجه صوب إقليم “بيكول”، شرقي الفلبين، حيث من المتوقع أن يصل إلى اليابسة في وقت متأخر يوم الأحد، بحسب ما ذكره مكتب الأرصاد الجوية الفلبيني.

وترافق “غوني”، المعروف محليا باسم “رولي”، رياح تصل سرعتها القصوى إلى 215 كيلومترا في الساعة، وزوابع تصل سرعتها إلى 265 كيلومترا في الساعة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن الإعصار يتجه صوب الغرب والجنوب الغربي بسرعة تصل إلى 25 كيلومترا في الساعة.

وأضاف أن مقاطعات كاتاندوانيس، وكامارينز سور، وكامارينز نورت، وكويزون، ستشهد “رياحا عاصفة وأمطارا غزيرة” بداية من صباح غد الأحد.

وحذر غريميل ناز، المتحدث باسم مكتب الدفاع المدني في بيكول من قوة الإعصار التي لا يستهان بها.

ويتوقع أن يؤدي “غوني” إلى ارتفاع مستوى مياه البحر إلى أكثر من 3 أمتار، بحسب المسؤولين.

يشار إلى أن “غوني” هو الإعصار الأقوى الذي يضرب الفلبين، منذ إعصار “هايان” الذي أصابها في نوفمبر عام 2013، والذي أدى إلى وفاة أكثر من 6300 شخص، وتشريد أكثر من 4 ملايين.

ومن المتوقع أن يضرب “غوني” مناطق لا تزال تتعافي من آثار الإعصار “مولافي”، الذي أدى إلى وفاة 23 شخصا الأسبوع الماضي، وتشريد أكثر من 790 ألفا آخرين، بحسب ما ذكره المكتب الوطني لإدارة مخاطر الكوارث والحد منها، علما أن التيار الكهربائي لا يزال مقطوعا عن العديد من المناطق.