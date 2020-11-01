بسبب تغريدات عن زلزال إزمير… حملة اعتقالات في تركيا

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آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2020 10:48 مساءً
أضرار زلزال إزمير
اعلن نائب وزير الداخلية التركي محترم إينجه، بأنه تم اعتقال 6 أشخاص “نشروا ضغائن وكراهية” فيما يتعلق بزلزال إزمير.
وقال نائب وزير الداخلية عبر “تويتر”: “من يواصلون نشر ضغائنهم وكراهيتهم على مواقع التواصل الاجتماعي سيتم ضبطهم.. وحدات المديرية العامة للأمن رصدت 37 تدوينة، وتم اتخاذ إجراءات بحق 25 شخصا، وهناك 6 أشخاص رهن الاعتقال”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة شرطة غازي عنتاب “اعتقال شخص نشر مقطع فيديو سلبيا” عبر “تويتر” حول الزلزال الذي وقع في إزمير.
ورفعت دعوى ضد المعتقل بتهمة “التحريض على الكراهية والعداوة أو إذلال الجمهور”.
وتخضع الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لرقابة مشددة، وتم سجن العشرات بسبب تغريدات تعتبرها السلطات “مسيئة”.
وفي شهر تشرين الاول بدأ سريان قانون جديد يفرض غرامات ضخمة على منصات التواصل الاجتماعي إذا لم تعين ممثلا عنها في تركيا لتلقي طلبات الحكومة حول المحتوى المنشور.
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