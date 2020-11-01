انتقالات.. نادي الفتح الرياضي يعزز صفوفه بالإيفواري كودجو قادما من وداد فاس

أعلن نادي الفتح الرياضي، مساء اليوم السبت، تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي الإيفواري، سيدريك إليزي كودجو، قادما من نادي وداد فاس.

وأوضح النادي الرباطي في بلاغ نشره على موقعه الرسمي، أن اللاعب الإيفواري (27 سنة)، اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، ووقع عقد انضمامه للنادي إلى غاية يوليوز 2023.

و سبق لكودجو أن خاض تجربتين في الملاعب المغربية، حيث جاور الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي قبل تجربته الأخيرة مع الوداد الرياضي الفاسي، كما سبق له أن دافع عن ألوان نادي سيوي سبور الإيفواري.

وكان فريق اتحاد الفتح الرياضي لكرة القدم، قد أعلن مؤخرا عن تعاقده مع المهاجمين رضا الهجهوج، والليبي محمد أنيس سالتو لثلاث مواسم.