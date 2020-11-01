وقود نار القوقاز الجديد.. دفعة أخرى من جثث مرتزقة تركيا

الأحد 1 نوفمبر 2020

مع فشل أرمينيا وأذربيجان في التوصل إلى اتفاق رابع لوقف إطلاق النار، تجدد تراشق الاتهامات اليوم السبت. بعد أن أعلنت أرمينيا أن أذربيجان استأنفت قصف مدينة ستيباناكيرت وبلدة شوشي صباحا، فيما اتهمت وزارة الدفاع في إقليم كاراباخ الانفصالي المدعوم من أرمينيا الجيش الأذربيجاني باستخدام أسلحة محرمة دولياً.



بالتزامن، تستمر أنقرة على ما يبدو في إضرام نيران القوقاز المشتعلة منذ 27 سبتمبر الماضي، عبر نقل المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية.

20 جثة وصلت سوريا

فقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم بمقتل 14 من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا خلال الساعات الماضية في إقليم ناغورنو كاراباخ.

وأضاف أن دفعة جديدة من جثث المرتزقة مؤلفة من 20 وصلت إلى سوريا.

إلى ذلك، أوضح أن حصيلة قتلى المرتزقة منذ بدء مشاركتهم بالقتال ارتفعت إلى 231.

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يذكر أن عدد المقاتلين السوريين الذين جرى نقلهم إلى أذربيجان للمشاركة في معارك الإقليم حتى اللحظة، بلغ بحسب المرصد ما لا يقل عن 2350 مرتزقاً، عاد منهم 320 مقاتلاً بعد أن تنازلوا عن كل شيء بما في ذلك مستحقاتهم المادية.

ومنذ بدء الصراع في الإقليم أكدت تركيا أكثر من مرة وقوفها إلى جانب أذربيجان، واستعدادها لدعمها عسكريا حتى بقوات تركية.

كما دأبت أنقرة مرارا على زج المقاتلين السوريين الموالين لها أبعد من الساحة السورية، من ليبيا إلى كاراباخ.

حماية روسية

على صعيد متصل بهذا الملف الشائك، والنزاع المستعر في أعنف جولاته منذ التسعينيات، وبعد أن فشلت أحدث المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان أمس في التوافق على وقف إطلاق نار رابع، وجهت يريفان مناشدة إلى روسيا.

وطلب رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، رسمياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، بدء مشاورات "عاجلة" لتوفير الأمن في ظل النزاع مع أذربيجان على ما ذكرت وزارة الخارجية، السبت. وأوضحت الوزارة في بيان "طلب رئيس وزراء أرمينيا من الرئيس الروسي بدء مشاورات عاجلة بهدف تحديد طبيعة وحجم المساعدة التي يمكن لاتحاد روسيا أن يوفرها لأرمينيا لضمان أمنها".