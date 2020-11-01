آلافيس 'المنقوص' يحرج برشلونة ويزيد معاناته في الليجا

2020-10-31 | 22:42
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سقط فريق برشلونة في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم ألافيس بهدف سجله لويس ريوخا في الدقيقة 31، وتعادل برشلونة بهدفسجله أنطوان جريزمان في الدقيقة 64.
ورفع برشلونة رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر، بفارق الأهداف أمام ألافيس الذي رفع رصيده إلى 8 نقاط أيضا في المركز الثالث عشر.
وهذا التعادل هو الثاني لبرشلونة، الذي لديه مباراتين مؤجلتين، في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والخسارة في مثلهما، فيما أصبح هذا التعادل هو الثاني لآلافيس في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والخسارة في أربع مباريات.
وشهدت المباراة طرد بيليتيرو رمايو لاعب ألافيس في الدقيقة 62 لحصوله على إنذارين.
ورفع برشلونة رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر، بفارق الأهداف أمام ألافيس الذي رفع رصيده إلى 8 نقاط أيضا في المركز الثالث عشر.
وهذا التعادل هو الثاني لبرشلونة، الذي لديه مباراتين مؤجلتين، في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والخسارة في مثلهما، فيما أصبح هذا التعادل هو الثاني لآلافيس في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والخسارة في أربع مباريات.
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