تغريم “آبل” أكثر من نصف مليار دولار في قضية انتهاك لبراءة ‏اختراع

حكمت هيئة محلفين في تكساس، أمس الجمعة، على شركة ‏‏”آبل” بدفع 503 ملايين دولار لانتهاكها تكنولوجيا الشبكة ‏الخاصة الافتراضية الحاصلة على براءة اختراع من قبل شركة أمن ‏البرمجيات “فيرنت إكس”.

وجاءت المعركة القضائية وفقًا لوكالة “فرانس برس” بين شركة ‏‏”فيرنت إكس” ومجموعة “آبل” على خلفية مسألة تتعلق بأمن ‏نقل البيانات في أجهزة مثل “آيفون” و”آيباد” و”آيبود تاتش”.‏

وأكدت “فيرنت إكس” في الدعوى أن وظائف الشبكات ‏الافتراضية الخاصة (VBN) التابعة لآبل تستخدم تقنيتها ‏الحاصلة على براءة اختراع.‏

ومن جهتها عبرت “آبل” عن شعورها بخيبة أمل من الحكم، ‏معلنة أنها ستتقدم باستئناف على الحكم.‏