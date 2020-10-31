حكمت هيئة محلفين في تكساس، أمس الجمعة، على شركة ”آبل” بدفع 503 ملايين دولار لانتهاكها تكنولوجيا الشبكة الخاصة الافتراضية الحاصلة على براءة اختراع من قبل شركة أمن البرمجيات “فيرنت إكس”.
وجاءت المعركة القضائية وفقًا لوكالة “فرانس برس” بين شركة ”فيرنت إكس” ومجموعة “آبل” على خلفية مسألة تتعلق بأمن نقل البيانات في أجهزة مثل “آيفون” و”آيباد” و”آيبود تاتش”.
وأكدت “فيرنت إكس” في الدعوى أن وظائف الشبكات الافتراضية الخاصة (VBN) التابعة لآبل تستخدم تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع.
ومن جهتها عبرت “آبل” عن شعورها بخيبة أمل من الحكم، معلنة أنها ستتقدم باستئناف على الحكم.
كانت هذه تفاصيل خبر تغريم “آبل” أكثر من نصف مليار دولار في قضية انتهاك لبراءة اختراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.