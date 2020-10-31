تارودانت.. فرض تدابير احترازية جديدة للوقاية من انتشار فيروس “كورونا”

أعلنت اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع الوبائي بإقليم تارودانت، أنه تم فرض تدابير احترازية جديدة للوقاية من انشار كوفيد 19 على مستوى عدد من الجماعات الترابية بإقليم تارودانت.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها اليوم السبت، أنه تم، في هذا الإطار، إصدار قرارين تنظيميين يقضيان بمنع التجمعات والتجمهر بالفضاءات العمومية وإغلاق ملاعب القرب والحدائق العمومية بشكل كلي، وذلك لمدة 15 يوما قابلة للتجديد، في حالة ارتفاع نسبة عدد المصابين، وذلك على مستوى جماعتي أولاد تايمة وتارودانت.

وأضاف البلاغ، أن هذه التدابير تندرج في إطار التتبع اليومي للوضعية الوبائية بمختلف مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، خاصة بعد تسجيل ارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس (كوفيد 19)، مذكرا بأنه في إطار هذه التدابير تم اتخاذ قرار سابق بمنع عقد السوقين الاسبوعيين لجماعتي تارودانت وأيت إيعزة ليوم الاحد 1 نونبر 2020.

وذكر المصدر أن اللجنة الاقليمية لليقظة والتتبع للوضعية الوبائية باقليم تارودانت تواصل حملاتها التحسيسية و التوعوية بخطورة الوضع حيث عقدت لقاء مساء أمس الجمعة مع فعاليات المجتمع المدني باولادتايمة لعرض الوضعية الوبائية الراهنة بالاقليم، وخاصة بهذه المدينة، مشيرا إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على أن المنظومة الصحية بالإقليم تعرف في الآونة الاخيرة ضغطا متزايدا بسبب ارتفاع عدد المصابين بكوفيد 19.

وتهيب اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع بالمواطنين والمواطنات توخي الحيطة والحذر والاحتراز والعمل على احترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية، كما تدعو إلى الانخراط التام والفعلي بكل حس وطني في الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.