إسبانيا.. تفكيك شبكة إجرامية جزائرية متخصصة في سرقة الفنادق الفاخرة

أعلن الحرس المدني الإسباني عن تفكيك شبكة إجرامية جزائرية، كانت تنفذ عمليات سرقة داخل أجنحة بعض الفنادق الفاخرة في عدة مدن إسبانية، خاصة في فالنسيا وبرشلونة وخيرونا.

وقد تم تنفيذ هذه العملية التي مكنت من إلقاء القبض على مواطنين جزائريين من طرف الشرطة القضائية في (غانديا)، ومكتب التحقيقات التابع للحرس المدني في أوليفا (فالنسيا).

وأكد بيان للحرس المدني أن المعتقلين تمت متابعتهم بتهم ارتكاب جرائم السرقة بالعنف والانتماء إلى منظمة إجرامية وتزوير الوثائق.

وأضاف نفس المصدر أن هذه الشبكة الإجرامية كان لديها هيكل منظم مع توزيع المهام والأدوار بين أعضائها، مشيرا إلى أن إحدى المجموعات كانت تتكلف بالتنفيذ المادي للسرقة، بينما كانت أخرى مسؤولة عن الخدمات اللوجستية وتصريف البضائع المسروقة.

وحسب نتائج التحقيق، فقد تم تحديد هوية أحد أعضاء هذه الشبكة الإجرامية في عام 2019 بعد ارتكابه لعملية سرقة في أحد الفنادق الفخمة بمدينة برشلونة، حيث تمكن من السطو على مسروقات تفوق قيمتها المالية 100 ألف أورو.