5 لاعبين شبان بتداريب المغرب الفاسي

تم إلحاق 5 لاعبين من فريق الأمل بتداريب الفريق الأول للمغرب الفاسي استعداداً لفعاليات الموسم الرياضي المقبل.
والتحقق بتداريب الفريق الاول لممثلـ العاصمة العلمية كل من رضوان منيوي، زكرياء هلال، خالد بابا، أسامة أمين وزكرياء التوينسي.
وفي سياق متصل، اقدم “الماص” علی تمديد عقد لاعبه عبد العظيم خضروف ليواصل تجربته مع الممثل الاول للعاصمة العلمية لموسم إضافي 2020-2021، كما تعاقد مع الحارس أيمن مجيد، يوسف اكردوم، سهيل ايشو ومحمد حمامي.
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