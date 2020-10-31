شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلانه فرض عزل عام.. «جونسون»: أشعر بالتفاؤل والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت، إن احتمال توافر لقاح في الربع الأول من عام 2021 يعطي سببا للتفاؤل بأن الربيع سيكون أفضل بعد إعلانه فرض عزل عام جديد في إنجلترا حتى ديسمبر.

وأضاف جونسون في مؤتمر صحفي: "أشعر بالتفاؤل بأن الأمر سيكون مختلفا تماما وأفضل بحلول الربيع. ليس فقط لأنه سيكون لدينا أدوية وعلاجات أفضل من أي وقت مضى والأمل الواقعي بوجود لقاح في الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف: "ولكن، لدينا الآن احتمال فوري لاستخدام عدة ملايين من الاختبارات الرخيصة والموثوق بها وفوق ذلك كله السريعة والتي تمثل تحولا.. والتي يمكنك استخدامها بنفسك لإبلاغك ما إذا كنت مصابا أم لا والحصول على النتيجة خلال ما يتراوح بين 10 و 15 دقيقة".