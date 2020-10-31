شكرا لقرائتكم خبر عن مع تزايد الإصابات.. الإغلاق يعود لبريطانيا.. وحظر تجول بالنمسا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت، أن البلاد ستدخل إغلاقا على مستوى البلاد اعتبارا من يوم الخميس المقبل في إطار الجهود المبذولة للحد من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وسيتم إغلاق المتاجر التي تعتبر غير أساسية، بالإضافة إلى أماكن الترفيه والتسلية، حتى شهر ديسمبر، وكذلك المطاعم، التي لا يمكنها تقديم سوى خدمات الوجبات السريعة والتوصيل.

وستبقى المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى مفتوحة.

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وأضاف جونسون: "سيكون عيد الميلاد مختلفا هذا العام، وربما يكون مختلفا تماما، لكنني آمل بصدق وأعتقد أنه من خلال اتخاذ إجراءات صارمة، يمكننا السماح للعائلات عبر البلاد بالتواجد معا".

فيما أعلنت النمسا اليوم السبت، فرض حظر التجول ليلا وإغلاق المقاهي والمطاعم ما عدا خدمات التوصيل للمنازل، مع وصول الإصابات بفيروس كورونا إلى مستوى يقترب من حدود الطاقة الاستيعابية القصوى للمستشفيات في البلاد.

ومع وصول حالات الإصابة اليومية إلى رقم قياسي أمس الجمعة وتسجيل 5627 حالة، وهو ما يقترب من مستوى ستة آلاف حالة الذي تقول الحكومة إن المستشفيات لا تستطيع استيعابه، اضطرت الحكومة التي يقودها المحافظون للتحرك.

وقال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس في مؤتمر صحفي: "لم نتخذ هذا القرار عبثا لكنه ضروري". وسوف تطبق القيود التي تشمل حظر التجول من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي اعتبارا من يوم الثلاثاء وتستمر حتى نهاية نوفمبر.