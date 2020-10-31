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انفجار عبوة ناسفة في الكرادة وسط بغداد

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أفاد مصدر أمني عراقي بوقوع انفجار عبوة ناسفة في منطقة الكرادة وسط بغداد مساء اليوم السبت.

وذكر المصدر أن التفجير الذي وقع في منطقة الكرادة وسط بغداد، هو عبارة عن انفجار عبوة ناسفة قرب محل لبيع المشروبات الروحية بالقرب من تقاطع الشروق، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح.

وأضاف المصدر في تصريحات، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

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