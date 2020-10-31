شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة في الكرادة وسط بغداد والان نبدء بالتفاصيل
أفاد مصدر أمني عراقي بوقوع انفجار عبوة ناسفة في منطقة الكرادة وسط بغداد مساء اليوم السبت.
وذكر المصدر أن التفجير الذي وقع في منطقة الكرادة وسط بغداد، هو عبارة عن انفجار عبوة ناسفة قرب محل لبيع المشروبات الروحية بالقرب من تقاطع الشروق، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح.
وأضاف المصدر في تصريحات، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار عبوة ناسفة في الكرادة وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.