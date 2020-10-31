درجال يدعو إدارة النجف والتطبيعية إلى تجنب التصعيد

2020-10-31 | 20:43
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دعا وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، إدارة نادي النجف الرياضي والهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الى تجنب التصعيد في الوقت الراهن.
واصدر نادي النجف بياناً اكد من خلاله بأنه يدرس الانسحاب من دوري الكرة الممتاز على خلفية قرار التطبيعية باعتباره خاسراً 3-0 امام نفط الوسط لعدم حضوره مباراة اليوم.
وقال درجال في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "سنتدخل شخصياً للصلح وترطيب الاجواء بين الهيأة التطبيعية ونادي النجف الرياضي التي وصلت إلى مرحلة حرجة".
وأوضح أن "الموسم الكروي الجديد الذي انطلق بنجاح وانضباط لا بد له أن يستمر دون أن تعكر صفو الأجواء فيه أية أحداث جانبية، لذا يجب احتواء هذه الأزمة بين الطرفين ، وأن نادي النجف وجماهيره الكبيرة، لابد أن يكونا حاضرين في هذا التنافس الشريف وعليهما مع هذه الأحداث بطول أناة وسعة صدر كما هو معروف عنهما واضعين المصلحة العامة فوق كل اعتبار".
وتابع "نثمن التدخل الواعي للإعلام الرياضي وحرص الجماهير على التهدئة واننا سنتدخل لدى الطرفين ولن نخيب ظن الجماهير كونها تصب في مصلحة الكرة العراقية، راجين من إدارة النجف والتطبيعية عدم التصعيد في الوقت الراهن حتى يتم اللقاء بين الاثنين وحلحلة المشاكل في القريب العاجل".
وقال درجال في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "سنتدخل شخصياً للصلح وترطيب الاجواء بين الهيأة التطبيعية ونادي النجف الرياضي التي وصلت إلى مرحلة حرجة".
وأوضح أن "الموسم الكروي الجديد الذي انطلق بنجاح وانضباط لا بد له أن يستمر دون أن تعكر صفو الأجواء فيه أية أحداث جانبية، لذا يجب احتواء هذه الأزمة بين الطرفين ، وأن نادي النجف وجماهيره الكبيرة، لابد أن يكونا حاضرين في هذا التنافس الشريف وعليهما مع هذه الأحداث بطول أناة وسعة صدر كما هو معروف عنهما واضعين المصلحة العامة فوق كل اعتبار".
وتابع "نثمن التدخل الواعي للإعلام الرياضي وحرص الجماهير على التهدئة واننا سنتدخل لدى الطرفين ولن نخيب ظن الجماهير كونها تصب في مصلحة الكرة العراقية، راجين من إدارة النجف والتطبيعية عدم التصعيد في الوقت الراهن حتى يتم اللقاء بين الاثنين وحلحلة المشاكل في القريب العاجل".
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