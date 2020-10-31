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جونسون يعلن إغلاقاً عاماً في بريطانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020

جونسون يعلن إغلاقاً عاماً في بريطانيا

متابعات_ الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن حزمة جديدة من إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس .

 

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وطالب جونسون، في خطاب له مساء اليوم، البريطانيين بالبقاء في منازلهم ابتداء من يوم الخميس حتى مطلع ديسمبر وعدم الخروج إلا للضرورة.

 

وشملت إجراءات الإغلاق البريطانية الجديدة المتاجر غير المهمة، واستثنت المدارس والجامعات.

 

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