شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جونسون يعلن إغلاقاً عاماً في بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن حزمة جديدة من إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا.

Advertisements وطالب جونسون، في خطاب له مساء اليوم، البريطانيين بالبقاء في منازلهم ابتداء من يوم الخميس حتى مطلع ديسمبر وعدم الخروج إلا للضرورة. وشملت إجراءات الإغلاق البريطانية الجديدة المتاجر غير المهمة، واستثنت المدارس والجامعات.

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