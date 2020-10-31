شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة التونسية : تسجيل 1784 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 44 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، عن تسجيل 1784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستج ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ ظهور الوباء 59813 حالة.



واشارت الوزارة في بيان لها ، الى انه تم تسجيل 44 وفاة ليرتفع عدد الوفيات الى 1381 حالة..لافتة الى ان عدد المرضى في أقسام العناية المركزة 228، والخاضعين للتنفس الاصطناعي 110.

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