شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ أبو سعدة عن واقعة طفل المعادى: المسئولية تقع على والده إذا كان أقل من 15 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على واقعة طفل المعادى الذى ظهر فى فيديو متداول يقود سيارة ويعدى على أحد رجال المرور، قائلاً إن هناك مشكلتين الأولى التعالى الشديد على الشرطى والانتهاك بنشر فيديو للشرطة لكن الخطورة الأكبر هو أن الأهل تركوا للطفل سيارة وهو ما يمثل خطورة على المارة بالشارع وليس للطفل نفسه. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج كلمة أخيرة: إذا كان سنه فوق 15 سنة تكون هناك مسئولية جنائية، ولابد ان يحاسب وإذا كان أقل من 15 سنة ستقع المسئولية بالكامل على والده لا شك، وإذا تم الحكم بالتعويض ستكون المسئولية على الوالد ومن الممكن أن يكون الضابط قد تأذى.

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