شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس أمناء "شباب الأحزاب": التنسيقية رسالة للتصور الجديد للسياسة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب، ونائب محافظ الجيزة، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى الواقع رسالة عن شكل الممارسة السياسية، موضحا أن التنسيقية بدأت فى تأسيس أدبيات جديدة للحياة السياسية، وأن السياسة مجال نناقش فيه كل قضايا الوطن مسلحين فيها بمناقشة متخصصة للقضايا .

وأضاف إبراهيم الشهابى ،خلال كلمة له في الصالون السياسى الذى عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أمس الجمعة: "أريد دورا أكبر من البرلمان فى الرقابة، البرلمان القادم عليه مهام خطيرة، تأسيس أدبيات العمل السياسى تكون قائمه على الطرح والطرح الآخر، ونريد برلمان له دور رقابة كبير وتشريعية منضبط".

ونوه إبراهيم الشهابى إلى أن التنسيقية رسالة للتصور الجديد لشكل السياسة في مصر، وأن كل التيارات السياسية تجتمع وتتناقش وتتحاور، فرسالة التنسيقية بكل وضوح أن السياسة مجال ليناقش فيه كل قضايا الوطن والقضايا الكبرى، وليس السياسية فقط، داعيا لقراءة ما حدث منذ 25 يناير إلى 30 يونيو، بحثا عن تقدير موقف حقيقي من أين نبدأ، مشيرا إلى أن البرلمان جاء في فترة انتقالية وفي هذا البرلمان شهد مناقشة عدد كبير من التشريعات لذا كان دوره التشريعي أكبر من الرئاسي.