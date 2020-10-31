كوت ديفوار تصوت في انتخابات رئاسية تقاطعها المعارضة

محمد اسماعيل - القاهرة - أبيدجان - (د ب أ)

صوت الإيفواريون، اليوم السبت في الانتخابات الرئاسية التي حثت أحزاب المعارضة الرئيسية أنصارها على مقاطعتها لأن الرئيس الحسن واتارا يسعى لفترة ولاية ثالثة في المنصب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبدا أن الظروف مهيأة لفوز واتارا 78 عامًا، وهو يخوض المنافسة ضد المرشح المستقل بيرتن كونان كواديو، الذي حصل على أقل من 4% من الأصوات في عام 2015. ودعا الشريك السابق لواتارا في الائتلاف الحاكم، الرئيس السابق هنري كونان بيدي 86 عامًا، وباسكال أفي نجيسان، زعيم حزب معارض صغير، الناخبين لمقاطعة الانتخابات، رغم ترشحهما، لأنهما يعتبران محاولة واتارا الحصول على ولاية ثالثة غير دستورية.

وقال دريسا تيوتي، ميكانيكي سيارات 37 عامًا، بينما كان يستعد للإدلاء بصوته في أبيدجان "لا أريد أن أندم على عدم التصويت، لكنه حدث بالفعل. الرئيس يعمل لصالح الإيفواريين. وإذا بقي في السلطة، فسيتحقق الاستقرار والنمو".