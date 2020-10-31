نشرة الحوادث المسائية.. ضبط طفل اعتدى على فرد شرطة وذبح ترزي في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

القبض على الطفل المتهم بالاعتداء على فرد شرطة مرور

ألقت قوات الأمن، القبض على طفل متهم بالاعتداء على فرد شرطة مرور، بعد صدور قرار من النائب العام بضبطه وإحضاره.

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منجد يذبح ترزي نشر صور خطوبته على "فيس بوك" في الغربية

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على منجد ذبح ترزي انتقامًا منه لنشر صور حفل خطوبته وظهور صور شقيقة خطيبته بالغربية، وتنمر الأهالي عليه .

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إغلاق طريقي المنيا والشيخ فضل اتجاه رأس غارب بسبب الأمطار

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريقي الشيخ فضل – رأس غارب و المنيا - رأس غارب، بسبب هطول أمطار غزيرة.

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وزارة العدل: إطلاق خدمات التوثيق في 20 مكتباً بريدياً بعدة محافظات

أعلنت وزارة العدل، إطلاق خدمات التوثيق من داخل عدد 20 مكتباً بريدياً بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، وكفر الشيخ، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسوان، والبحر الأحمر، ليرتفع عدد المقرات البريدية التي تم تقديم خدمات التوثيق من داخلها إلى 68 مقرا منتشرة بربوع الجمهورية.

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الداخلية تواصل تفعيل إجراءات التسهيل على المواطنين في الخدمات الأمنية الجماهيرية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

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النيابة الإدارية تُعدل مواعيد "مقابلة" المتقدمين لوظيفة معاون

أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن تعديل موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون بالنيابة الإدارية والتي كان مقررًا لها يوم 4 نوفمبر المقبل.

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في 30 يومًا.. الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 9.4 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي وكهرباء

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 235 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و9.2 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة خلال شهر.

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منجد يذبح ترزي نشر صور خطوبته على "فيس بوك" في الغربية

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على منجد ذبح ترزي انتقامًا منه لنشر صور حفل خطوبته وظهور صور شقيقة خطيبته بالغربية، وتنمر الأهالي عليه .

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النيابة تأمر بضبط المتهم بقتل طفل سوداني في ٦ أكتوبر

أمرت النيابة العامة، بضبط المتهم بقتل طفل سوداني الجنسية بمدينة ٦ أكتوبر.

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