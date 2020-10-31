صور.. إزالة 15 حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:
شنت إدارة حماية الأراضى في مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع أجهزة الأمن، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية اليوم السبت، في مراكز طامية وسنورس ويوسف الصديق.
أسفرت الحملة عن إزالة 15 حالة لتعديات على الأراضى الزراعية، حسب تصريحات الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.
وأضاف "ربيع" أن التعديات كانت عبارة عن إقامة مباني على الأراضى الزراعية غير المصرح بالبناء عليها، وشدد وكيل وزارة الزراعة على اليقظة ومتابعة أي حالات تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد.
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