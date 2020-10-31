أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، اليوم السبت 31 أكتوبر 2020، أنّ التسجيل ببرنامج تأشيرة هجرة التنوّع 2022 للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة يتواصل حتّى 10 نوفمبر المقبل. وأوضحت السفارة المذكورة أنّ التسجيل مجاني وحصريّ على الموقع الرسمي www.dvlottery.state.gov. Advertisements وأكدت السفارة أنّه في نهاية عملية التسجيل يجب على المسجل(ة) الاحتفاظ برقم التأكيد الخاص، مشيرة إلى أنها الطريقة الوحيدة للتعرف لاحقا على النتيجة.

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كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأمريكية بتونس: التسجيل ببرنامج "هجرة التنوّع" للإقامة الدائمة متواصل حتى 10 نوفمبر المقبل... التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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