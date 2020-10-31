فرنسا: نيابة ليون فتحت تحقيقا في قضية استهداف كاهنا مسيحيا

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن نيابة ليون فتحت تحقيقا في قضية محاولة ارتكاب جريمة قتل وتم تكليف الإدارة الإقليمية للشرطة القضائية بإجرائه، والتي استهدفت كاهنا مسيحيا، مؤكدة أن دوافع المهاجم غير معروفة حتى الآن، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقالت نيابة ليون في بيان إنه "في الوقت الحالي لا تعتبر أي فرضية" خاصة بالهجوم "مستبعدة أو أساسية".
من جانبه، أكد عمدة ليون، غريغوري توسيه، أن دوافع الهجوم على الكاهن لا تزال غير معروفةحتى الآن بالنسبة للجهات المعنية.
وفي وقت سابق من السبت أطلق رجل مسلح مجهول النار مرتين على كاهن يوناني الجنسية في 52 عاما من عمره عندما كان يغلق كنيسة أرثوذوكسية في الدائرة الـ7 بليون، وتمكن المهاجم من الفرار من الموقع، بينما لا يزال ضحيته في حالة حرجة.
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