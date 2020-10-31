المرصد السوري: مقتل 14 مرتزقًا مواليًا لتركيا في إقليم ناجورنو كاراباخ

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، اليوم السبت، مقتل 14 من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، خلال الساعات الماضية، في إقليم ناجورنو كاراباخ؛ ما يرفع حصيلة قتلى المرتزقة منذ بدء مشاركتهم بالقتال إلى 231 عنصرا.
وأضاف المرصد، وفقا لقناة "العربيةالحدث" الإخبارية، أن: "دفعة جديدة من جثامين المرتزقة مؤلفة من 20 عنصرا وصلت إلى سوريا". وكان المرصد قد أفاد -في وقت سابق- بأن عدد المسلحين السوريين الذين جرى نقلهم إلى أذربيجان للمشاركة في معارك الإقليم حتى اللحظة، وصل ما لا يقل عن 2350 مرتزقا عاد منهم 320 بعد أن تنازلوا عن كل شيء بما في ذلك مستحقاتهم المادية.
جدير بالذكر أنه منذ بدء الصراع في الإقليم أكدت تركيا أكثر من مرة وقوفها إلى جانب أذربيجان، واستعدادها لدعمها عسكريا حتى بقوات تركية.
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