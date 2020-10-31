الخميس.. فرض إغلاق عام في بريطانيا لمواجهة كورونا

أعلنت بريطانيا، فرض الإغلاق العام بدءا من الخميس، بعد فشل القيود القائمة في منع ارتفاع عدد الإصابات، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وطالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في خطاب له مساء اليوم، البريطانيين بالبقاء في منازلهم ابتداء منيوم الخميس حتى 2 ديسمبر وعدم الخروج إلا للضرورة.
وأوضح جونسون أنه بدون التدابير الجديدة سيرتفع عدد الوفيات أكثر مما هو عليه اليوم، مؤكدا أن لديه آمال قوية في التوصلإلى لقاح العام المقبل.
وشملت إجراءات الإغلاق البريطانية الجديدة المتاجر غير المهمة، واستثنت المدارس الحضانات والجامعات.
وتجاوزت المملكة المتحدة عتبة مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الوباء. وأعلنت الحكومة السبت أن عدد الإصابات بلغ 1,011,660.
وسجل البلد الأكثر تضررا من الوباء في أوروبا 46555 وفاة، 326 منها خلال الساعات الـ24 الماضية.
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