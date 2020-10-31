العراق: إصابة مدني بجروح في انفجار ببغداد

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، أن "عبوة ناسفة انفجرت على محل لبيع المشروبات الكحولية فيمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأضافت، أن "الانفجار تسبب بإصابة مدني بجروح".
وبين فترة وأخرى تتعرض محال بيع المشروبات الكحولية في بغداد إلى استهداف بعبوات ناسفة من قبل "مجهولين".
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