ردًا على الإساءة للنبي.. إيران تطالب فرنسا بإستدعاء سفيرها لدى طهران

طالبت إيران، فرنسا، باستدعاء السفير الفرنسي لدى إيران، ردا على التصريحات الأخيرة للمسؤولين في باريس، بشأن الإساءة إلى النبي محمد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

كما طلب 130 نائبا في مجلس الشورى الإيراني، فرنسا بالاعتذار إلى جميع الشعوب الإسلامية

في العالم على الإساءة إلى النبي محمد.

وقال النواب في بيانهم، إن "العالم الإسلامي شهد من جديد انتشار الأفكار الشريرة والنتنة من جانب الشياطين المتخفين وراء قناع الإنسانية، أكثر

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من ذي قبل، وتحت غطاء الحرية".

وأضاف أن "العالم الإسلامي شهد مرارا توسع هذه الممارسات الجاهلة والدنيئة، التي أثارت احتجاج المؤمنين بكافة انتماءاتهم الدينية والفكرية في أنحاء العالم".

وشدد نواب البرلمان الإيراني في بيانهم على أن "الممارسات المسيئة المتتالية لشخصية رسول الله تأتي في إطار المخططات الدنيئة للصهيونية العالمية".